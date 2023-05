Eismänner und kalte Sophie: Eine Glaubensfrage?

Den Hunden zum Fraß vorgeworfen

Wer aber waren die Heiligen, denen wir so viel Beachtung schenken? Eher in Deutschland beginnen die kalten Tage mit Mamertus am 11. Mai, in Österreich eröffnet Pankratius am 12. Mai den Kälteeinbruch. Ihm war in Gmünd eine Kirche geweiht, die neben dem Pankratiustor in die Stadtmauer eingebunden ist. Die Filialkirchen in Dürnfeld am Krappfeld und Srejach bei Sankt Kanzian sind ebenfalls dem Heiligen geweiht, der unter Kaiser Diokletian in Rom enthauptet worden sein soll. Seinen Leib soll man den Hunden zum Fraß vorgeworfen haben.