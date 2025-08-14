Wörthersee adé, Villacher Vorzeigehotel wartet

KI und Digitalisierung warten

„In der Hotelbranche wird es künftig einige Neuerungen geben, die Künstliche Intelligenz wird in den Betrieben eine wichtige Rolle spielen. Das ist ein Steckenpferd von mir. Kärnten hat bei der Digitalisierung weiterhin Aufholbedarf“, sagt Zavodnik zur „Krone“.

Nach einer Lehre zum Koch- und Restaurantfachmann studierte er Tourismusmanagement und absolvierte ein Management-Trainee-Programm von „Hilton“ in Österreich und Schottland. Das „Voco“ lernte er bereits 2008 kennen, als er dort für einige Monate Bankettleiter war. Sieben Jahre war Zavodnik dann für die Geschäfte des deutschen Hotelportals „HRS“ in Österreich sowie der Schweiz zuständig, bevor er Geschäftsführer des „Parkhotels Pörtschach“ wurde. Im Vorjahr stand Zavodnik beim 60-jährigen Bestehen des Parkhotels im Mittelpunkt.