Die jahrelange Misere der Obus-Remise

Bei den Koalitionsverhandlungen wird die Salzburg AG ein Thema. Ob sich die Verkehrsausgliederung bis Sommer ausgeht, ist offen. So oder so wird die FPÖ in der neuen Struktur mitreden, somit gibt es Abstimmungsbedarf. Ein wichtiger Grund für die geplante Ausgliederung der Verkehrssparte ist wie berichtet, dass Land und Stadt beim öffentlichen Verkehr stärker mitbestimmen wollen, nicht zuletzt beim Obus in der Stadt. Dass dieser eine Großbaustelle ist, hat der Kontrollamtsbericht dazu in vielen Details aufgezeigt.