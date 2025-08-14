Arbeitsunfall: Dachdecker stürzte in die Tiefe

Stromausfall in Teilen von Salzburg
Am Donnerstagvormittag ereignete sich in Glasenbach ein schwerer Arbeitsunfall. Ein 63-jähriger Dachdecker aus Salzburg war mit dem Austausch von Dachziegeln auf dem Dach eines Einfamilienhauses beschäftigt, als er offenbar an einer am Dach angelehnten Leiter hängen blieb.
Der Mann verlor das Gleichgewicht und stürzte rund vier Meter in die Tiefe, wobei er auf einem darunterliegenden Holzzaun aufschlug.
Die Rettungskräfte brachten den Verletzten mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Klinikum Salzburg.
Laut Polizei kann Fremdverschulden ausgeschlossen werden. Das Arbeitsinspektorat wurde über den Vorfall informiert.
