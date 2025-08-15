Vorteilswelt
Regionalliga West

Nur der SAK startete besser als Seekirchen

Salzburg
15.08.2025 11:00
Seekirchen kommt aus dem Jubeln aktuell nicht heraus.
Seekirchen kommt aus dem Jubeln aktuell nicht heraus.(Bild: Tröster Andreas)

Der Salzburger-Liga-Meister lacht nach zwei Runden von der Westliga-Spitze. Ein Blick in die Geschichtsbücher zeigt: Vor 65 Jahren holte ein Aufsteiger mit so einem Start am Ende der Saison den Meistertitel.

0 Kommentare

Westliga-Aufsteiger Seekirchen verblüfft mit dem Start in die neue Saison alle. Begonnen hat es mit einer beeindruckenden Vorstellung bei Wacker Innsbruck (2:0-Auswärtssieg), vergangene Woche fertigten die Wallerseer mit Lustenau den Aufsteiger aus Vorarlberg 6:0 ab. „Euphorie ist positiv, die Jungs wissen aber auch, dass man da am Boden bleiben muss“, weiß Trainer Mario Lapkalo. Ein Blick in die Geschichtsbücher zeigt: Nur der SAK performte als Salzburger Aufsteiger nach zwei Runden besser als die Flachgauer.

Lauterach wartet
Die Nonntaler lachten in der Saison 1960/61 nämlich mit zwei Siegen und einem Torverhältnis von 10:2 (Seekirchen hat 8:0) von der Spitze, stiegen am Ende in die Staatsliga (heute Bundesliga) auf.

An Spieltag vier folgte für den SAK vor 65 Jahren die erste Niederlage. Die Siegesserie von Seekirchen soll indes noch anhalten, der SAK überflügelt werden. Freitagabend stellt sich Lauterach in den Weg. „Ein Gegner, der sich sicher gut auf uns einstellen wird. Aber wir fahren dorthin, um einen Dreier zu holen“, betont Lapkalo.

Regionalliga West, Freitag: Lauterach – Seekirchen (18), Wacker Innsbruck – Dornbirn (19.30).

Christoph Kolland
Salzburg

