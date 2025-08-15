Nur der SAK startete besser als Seekirchen

Westliga-Aufsteiger Seekirchen verblüfft mit dem Start in die neue Saison alle. Begonnen hat es mit einer beeindruckenden Vorstellung bei Wacker Innsbruck (2:0-Auswärtssieg), vergangene Woche fertigten die Wallerseer mit Lustenau den Aufsteiger aus Vorarlberg 6:0 ab. „Euphorie ist positiv, die Jungs wissen aber auch, dass man da am Boden bleiben muss“, weiß Trainer Mario Lapkalo. Ein Blick in die Geschichtsbücher zeigt: Nur der SAK performte als Salzburger Aufsteiger nach zwei Runden besser als die Flachgauer.