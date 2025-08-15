Liefering ist im nächsten Küken-Duell gefordert

Liefering erlebt heuer den schlechtesten Saisonstart in der 2. Liga. Die Jungbullen müssen sich gegen Sturm Graz II dringend steigern. Austria Salzburg ist erst am Sonntag gefordert.
So schlecht wie heuer startete Zweitligist Liefering noch nie in eine Saison. Mit nur einem Punkt und einem Torverhältnis von 1:5 ist man hinter den Erwartungen geblieben. Vor allem die Leistungen dürften den Verantwortlichen Stirnrunzeln bereiten. Mit Sturm II wartet nach der zweiten Mannschaft von Rapid vergangene Woche heute das nächste Küken-Duell auf die Jungbullen. „Wir gehen in das Spiel, um viel zu investieren und dann auch den ersten Dreier einzufahren“, sagt Liefering-Trainer Daniel Beichler.
Austria Salzburg ist erst am Sonntagvormittag (10.30) daheim gegen Rapid II gefordert und jagt dem ersten Dreier in Liga zwei nach.
2. Liga, Freitag: Liefering – Sturm II, Hertha Wels – Amstetten, St. Pölten – First Vienna, Bregenz – FAC, Kapfenberg – Austria Lustenau, Stripfing – Austria Klagenfurt (alle 18).
Kommentare
