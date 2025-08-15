Liefering ist im nächsten Küken-Duell gefordert

So schlecht wie heuer startete Zweitligist Liefering noch nie in eine Saison. Mit nur einem Punkt und einem Torverhältnis von 1:5 ist man hinter den Erwartungen geblieben. Vor allem die Leistungen dürften den Verantwortlichen Stirnrunzeln bereiten. Mit Sturm II wartet nach der zweiten Mannschaft von Rapid vergangene Woche heute das nächste Küken-Duell auf die Jungbullen. „Wir gehen in das Spiel, um viel zu investieren und dann auch den ersten Dreier einzufahren“, sagt Liefering-Trainer Daniel Beichler.