Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Salzburger Liga

Siezenheim lässt Anif weiter auf Sieg warten

Salzburg
14.08.2025 21:18
So geht Kabinenparty auf siezenheimerisch.
So geht Kabinenparty auf siezenheimerisch.(Bild: zVg)

Auch nach drei Runden läuft der einstige doppelte Westliga-Champion Anif in der Salzburger Liga noch dem ersten Sieg nach. Dabei war die Eder-Crew zum Auftakt des Spieltags durchaus an einem Punkt dran. Für den Unterschied sorgte Siezenheims „Allrounder“.

0 Kommentare

In bislang vier Pflichtspielen hatte es noch nie einen Auswärtssieg in diesem Duell gegeben. Warum es diesmal so kam? Weil Siezenheim unter Neo-Coach Felix Auinger den längeren Atem und mehr Präzision hatte. Nachdem das Spiel wegen Aufschubs - die Anfahrt nach dem Berufsalltag wurde zu stressig - mit 30 Minuten Verspätung begonnen hatte, ging es torlos in die Pause. Unmittelbar danach behauptete sich Ex-Profi Philipp Sturm am rechten Flügel. Über Umwege landete der Ball bei Lorenzo Munaro, der frei zum Abschluss kam und wuchtig einnetzte (50.).

Lesen Sie auch:
Thomas Schnölls Zeit bei Bischofshofen ist vorbei.
Spieler haben geweint
Westliga-Trainer tritt plötzlich zurück
11.08.2025
„Richtig stolz!“
Unterhaus-Trainer sah Cup-Sensation aus der Ferne
13.08.2025
Fussball-Landescup
Bramberg souverän, „Riesentöter“ schlug erneut zu
13.08.2025

Danach mühten sich die Hausherren redlich. Einmal rettete Gäste-Keeper Leindecker in höchster Not. Und als Gürcan per Heber nur die Latte traf, brach überhaupt der Livestream auf fan.at zusammen. Dramatisch blieb es trotz schwarzen Bildschirms. Denn im Nachschlag fixierte Munaro den Gästesieg – 0:2. „Er ist in einer bestechenden Form. Wir sind wirklich froh, dass wir ihn haben. Zuletzt hat er sogar Linksverteidiger gespielt und schon dort seine Sache sehr gut gemacht“, lobte Trainer Auinger seinen Doppelpacker nach der Partie, nannte ihn sogar „Allrounder“ und fügte hinzu: „Ich will aber nicht nur einen Spieler herausheben. Wir haben wirklich einen guten Kader und kommen immer über unser starkes Kollektiv.“

Thalgau und Straßwalchen wollen zurück in die Spur
Wenig zu lachen gab es hingegen auf der anderen Seite. Nämlich bei den Anifern, die wie schon in der Vorsaison den Saisonstart verpatzten. „Wir hatten einen großen Umbruch und viele Ausfälle. Das tut uns einfach weh. Von der Pause weg bis zur 85. Minute waren wir nicht vorhanden. Nach dem Gegentor haben wir uns dann nich mehr so recht gefangen. Da dürfen wir nicht so viel hadern“, sagte Cheftrainer Thomas Eder. 

Am Freitag geht‘s in der Salzburger Liga schon weiter. Thalgau (gegen Bürmoos) und Straßwalchen (in Hallein) kämpfen dabei um die Rückkehr auf die Siegerstraße. 

Porträt von Walter Hofbauer
Walter Hofbauer
Porträt von Mathias Funk
Mathias Funk
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
Anif
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

In Baden-Württemberg ist ein eigentlich harmloser Maturastreich gehörig schiefgegangen.
Farbe nicht abwaschbar
Streich missglückt: Hohe Strafe für Maturanten
Flüchtlingskrise
Vom Willkommensklatschen zur großen Ernüchterung
Dwayne „The Rock“ Johnson ist ab sofort in Wien – zumindest in Wachsform.
„Ein Phänomen“
Dieser Hollywood-Star ist im Prater zu bestaunen
Notfall im Flugzeug:
So trainieren Flugbegleiter für den Ernstfall
Der palästinensische Botschafter in Wien, Salah Abdel Shafi
Appell an Regierung
Palästina-Botschafter: „Position überdenken“
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Kärnten
Bürgermeister stürzt von Seilbrücke in Tiefe: Tot!
136.104 mal gelesen
Der Mann war mit seiner Lebensgefährtin am Nassfeld unterwegs.
Kärnten
Warum Grasser-Prozess Kärnten ruinieren könnte
114.018 mal gelesen
Krone Plus Logo
Der Kärntner Ex-Minister Karl-Heinz Grasser hält mit dem BUWOG-Verfahren seit 21 Jahren das Land ...
Ausland
Jesolo: Menschenkette suchte nach vermisstem Bub
112.837 mal gelesen
An diesem Küstenabschnitt wurde intensiv nach dem Sechsjährigen gesucht.
Außenpolitik
Merz und Selenskyj diktieren Putin diese 5 Punkte
1724 mal kommentiert
Deutschlands Kanzler Friedrich Merz (re.) hat am Mittwoch gemeinsam mit Wolodymyr Selenskyj ...
Außenpolitik
Orbán sicher: „Russland hat diesen Krieg gewonnen“
1533 mal kommentiert
Im vergangenen Jahr besuchte Orbán den Kremlführer in Moskau.
Innenpolitik
260.000 Euro Steuergeld für Kassenchef-Wellness
963 mal kommentiert
Teambuilding-Aktivitäten im Vier-Sterne-Superior-Hotel für die ÖGK-Spitze
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf