Drei Verletzte bei Traktorunfall in Bramberg

Der Unfall ereignete sich im Ortsteil Wenns in Bramberg. Der 66-jährige Traktorfahrer lenkte die Zugmaschine eine Schotterstraße bergauf. In der Steigung blieb das Fahrzeug plötzlich stehen und rollte zurück. Der Traktor kippte schließlich um. Der Lenker und seine beiden Beifahrerinnen (66 und 69 Jahre) stürzten auf die Straße.