Drei Verletzte bei Traktorunfall in Bramberg

Ein Traktor kippte Freitagvormittag bei Arbeiten in Bramberg (Salzburg) um. Der Lenker und beide Beifahrerinnen wurden bei dem Unfall verletzt. Rettung und Notarzt waren im Einsatz.
Der Unfall ereignete sich im Ortsteil Wenns in Bramberg. Der 66-jährige Traktorfahrer lenkte die Zugmaschine eine Schotterstraße bergauf. In der Steigung blieb das Fahrzeug plötzlich stehen und rollte zurück. Der Traktor kippte schließlich um. Der Lenker und seine beiden Beifahrerinnen (66 und 69 Jahre) stürzten auf die Straße.
Alle drei Personen erlitten Verletzungen. Die Rettung rückte mit zwei Einsatzwägen aus, Notarzt und ein praktischer Arzt unterstützten.
Zwei der Verletzten wurden ins Tauernklinikum nach Zell am See eingeliefert, das dritte Unfallopfer wird in Mittersill behandelt. Die Feuerwehr Bramberg rückte mit 31 Kräften aus, barg den Traktor und transportierte ihn ab.
Kommentare
