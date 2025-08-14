Vorteilswelt
In Salzburg Stadt

Hohe Waldbrandgefahr: Feuer und Rauchen verboten

Salzburg
14.08.2025 17:00
Symbolbild
Symbolbild(Bild: Spitzbart Wolfgang)

Aufgrund der anhaltend trockenen Witterung gilt ab Freitag in Salzburg Stadt höchste Waldbrandgefahr. Die Bezirksverwaltungsbehörde hat daher eine Verordnung erlassen, die das Entzünden von Feuer sowie das Rauchen im Wald und dessen Gefährdungsbereich strikt untersagt.

Das Verbot umfasst sämtliche Waldflächen im Stadtgebiet. Als Gefährdungsbereich gelten auch alle angrenzenden Flächen – etwa trockene Bodendecken. Denn bei günstigen Windverhältnissen könnten sie das Übergreifen eines Feuers durch Flammen oder Funkenflug begünstigen.

Auch die städtischen Grillplätze sind daher bis auf Weiteres gesperrt. Bereits vorgenommene Buchingen werden storniert.

Strenge Strafen bei Zuwiderhandeln
Wer gegen diese Vorschriften verstößt, muss mit empfindlichen Konsequenzen rechnen: Übertretungen werden mit Geldstrafen von bis zu 7270 Euro oder einer Ersatzfreiheitsstrafe von bis zu vier Wochen geahndet.

Die Behörden rufen zur Vorsicht auf. Selbst kleine Glutreste oder achtlos weggeworfene Zigaretten können derzeit Brände auslösen. Spaziergänger und Ausflügler werden gebeten, auf Grillen, offenes Feuer und Rauchen in gefährdeten Gebieten vollständig zu verzichten.

Die Verordnung gilt bis auf Widerruf.

