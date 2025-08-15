Alkolenker fuhr mit Auto frontal gegen Motorrad

Wirt warf offenbar israelische Familie raus
Mit 1,08 Promille geriet ein 26-jähriger Flachgauer am Sonntag kurz vor sechs Uhr in der Früh auf der B156 in Anthering (Salzburg) gleich mehrmals in den Gegenverkehr. Dabei prallte er auch gegen die Leitschiene und stieß frontal gegen ein entgegenkommendes Motorrad. Alle drei wurden verletzt.
Das Motorrad, das nicht mehr ausweichen konnte, wurde von einem 60-Jährigen gelenkt. Auf dem Sozius fuhr eine 52-Jährige mit. Beide stammen aus dem Bezirk Braunau.
Dem 26-jährigen Pkw-Lenker wurde der Führerschein abgenommen. Er wurde zudem angezeigt. Das Rote Kreuz brachte die drei Verletzten in das UKH bzw. in das Landeskrankenhaus Salzburg.
