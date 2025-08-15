Alkolenker fuhr mit Auto frontal gegen Motorrad

Mit 1,08 Promille geriet ein 26-jähriger Flachgauer am Sonntag kurz vor sechs Uhr in der Früh auf der B156 in Anthering (Salzburg) gleich mehrmals in den Gegenverkehr. Dabei prallte er auch gegen die Leitschiene und stieß frontal gegen ein entgegenkommendes Motorrad. Alle drei wurden verletzt.