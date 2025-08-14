Pinzgau-Kapitän ist auch eine echte Arbeitsbiene

Lukas Moosmann ist heuer erstmals Fixkapitän bei Westligist Saalfelden. Der heimatverbundene Piesendorfer liebt nicht nur das Spiel auf dem Platz, sondern auch die Natur. Ganz besonders bei ihm daheim im Pinzgau.
Ich kann mir absolut nicht vorstellen, den Pinzgau zu verlassen“, stellte Lukas Moosmann schon zu Beginn des Gesprächs mit der „Krone“ klar. Außer: „Wenn Newcastle United anruft, kann ich nicht Nein sagen“, lachte der Fan der „Magpies“. Der 31-Jährige kickt nun schon seit zehn Jahren für Westligist Saalfelden und mauserte sich im Sommer zum neuen Kapitän. In der Vorsaison übernahm er die Binde aufgrund des Ausfalls von Tamas Tandari, der mittlerweile als Sportdirektor fungiert.
Wenn Newcastle United anruft, kann ich nicht Nein sagen
Lukas Moosmann, Pinzgau-Kapitän
Jetzt gehört sie ihm ganz allein. Was sich verändert hat? „Man hat mehr Verantwortung, weil man jetzt noch mehr vorangehen muss. Ab und an steht man vielleicht auch etwas mehr in der Öffentlichkeit. Sonst bin ich aber der Alte geblieben“, gefällt Moosmann seine neue Rolle. Sportlich glaubt er fest daran, den verpatzten Regionalliga-Start mit Saalfelden ausmerzen zu können. „Wir müssen unsere Chancen nutzen. Die Mannschaft ist gut und der Kader auch breiter als in der Vorsaison.“ Im Landescup in Elixhausen ging er am Mittwoch vorbildlich voran, erzielte beim 3:1-Sieg den Führungstreffer.
Hobbyimkerei im eigenen Garten
Abseits des Rasens übt sich der heimatverbundene Mittelfeldspieler als Physiotherapeut. Seine Freizeit widmet er dem Garten. „Ich kümmere mich um den Honig“, blüht der Hobbyimker bei seinen Bienenstöcken richtig auf. Genau wie in seiner neuen Rolle in Saalfelden.
