Pinzgau-Kapitän ist auch eine echte Arbeitsbiene

Jetzt gehört sie ihm ganz allein. Was sich verändert hat? „Man hat mehr Verantwortung, weil man jetzt noch mehr vorangehen muss. Ab und an steht man vielleicht auch etwas mehr in der Öffentlichkeit. Sonst bin ich aber der Alte geblieben“, gefällt Moosmann seine neue Rolle. Sportlich glaubt er fest daran, den verpatzten Regionalliga-Start mit Saalfelden ausmerzen zu können. „Wir müssen unsere Chancen nutzen. Die Mannschaft ist gut und der Kader auch breiter als in der Vorsaison.“ Im Landescup in Elixhausen ging er am Mittwoch vorbildlich voran, erzielte beim 3:1-Sieg den Führungstreffer.