Drei Kandidatinnen rittern in Hof um Chefsessel

Bisher treten ausschließlich Frauen an, die die Nachfolgerin des zurückgetretenen Bürgermeister Thomas Ließ in Hof werden wollen. Rosenegger tritt für die ÖVP an, Leitner für die SPÖ und Mahler für Unabhängige und Grüne.
Gleich mehrere Kandidatinnen wird es für die Bürgermeister-Wahl in Hof im Herbst geben. Nach dem Rücktritt von Thomas Ließ als Bürgermeister nach einem Alko-Unfall, sucht die Flachgauer Gemeinde, wie berichtet, einen neuen Ortschef. Für die ÖVP wird Vizebürgermeisterin und Ließ-Stellvertreterin Daniela Rosenegger ins Rennen gehen. Die Ex-Landtagsabgeordnete ist am Dienstag vom ÖVP-Gemeindepräsidium nominiert worden.
Ebenfalls fix: Für die Unabhängigen und Grünen wird Unternehmerin Magdalena Mahler zur Wahl antreten. Am Donnerstag teilte dann auch die SPÖ mit, dass sie Evelin Leitner einstimmig als Bürgermeisterkandidatin nominiert hat. Bei der FPÖ ist die Entscheidung noch nicht gefallen. Den Termin für die Wahl legt die Landesregierung per Verordnung fest.
