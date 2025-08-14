Drei Kandidatinnen rittern in Hof um Chefsessel

Gleich mehrere Kandidatinnen wird es für die Bürgermeister-Wahl in Hof im Herbst geben. Nach dem Rücktritt von Thomas Ließ als Bürgermeister nach einem Alko-Unfall, sucht die Flachgauer Gemeinde, wie berichtet, einen neuen Ortschef. Für die ÖVP wird Vizebürgermeisterin und Ließ-Stellvertreterin Daniela Rosenegger ins Rennen gehen. Die Ex-Landtagsabgeordnete ist am Dienstag vom ÖVP-Gemeindepräsidium nominiert worden.