Acht Verletzte bei Unfall von Feuerwehrauto

Auf dem Weg zu einem Einsatz verunglückte am Donnerstagnachmittag im Salzburger Flachgau ein Feuerwehrauto. Laut ersten Informationen wurden bei dem Unfall in Göming acht Personen verletzt, eine davon schwer.
Ein Feuerwehrauto aus Oberndorf war am frühen Donnerstagnachmittag unterwegs zu einem Unfall. Im Ortsgebiet von Göming kippte das Einsatzfahrzeug aus noch ungeklärter Ursache um. Dabei wurden laut Rotem Kreuz acht Personen verletzt. Eine Person wurde schwer verletzt, sie wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Unfallkrankenhaus Salzburg gebracht.
Eine leicht verletzte Person wurde mit der Rettung ins Unfallkrankenhaus Salzburg gebracht, eine ins Landeskrankenhaus, die fünf weiteren leicht Verletzten kamen mit der Rettung ins Krankenhaus Oberndorf.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.