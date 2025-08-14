Acht Verletzte bei Unfall von Feuerwehrauto

Ein Feuerwehrauto aus Oberndorf war am frühen Donnerstagnachmittag unterwegs zu einem Unfall. Im Ortsgebiet von Göming kippte das Einsatzfahrzeug aus noch ungeklärter Ursache um. Dabei wurden laut Rotem Kreuz acht Personen verletzt. Eine Person wurde schwer verletzt, sie wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Unfallkrankenhaus Salzburg gebracht.