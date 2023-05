27 Tiere verendeten: Ermittler tappen im Dunkeln

Es waren schreckliche Bilder, die sich für eine Familie in Nauders am Sonntagabend abspielten. In einem Stadel war Feuer ausgebrochen, die Flammen schlossen 27 Tiere im Stall ein. Für diese kam jede Hilfe zu spät. Das Feuer griff auch auf das Wohnhaus über. Die Familie muss vorübergehend in einer Notunterkunft einquartiert werden.