Bauernhaus in Vollbrand: Großeinsatz in Nauders

Die Feuerwehren aus Nauders, Pfunds und Landeck im Tiroler Oberland mussten Sonntagabend zu einem Brand in einem Bauernhaus in Nauders ausrücken. Das Gebäude mit angeschlossenem Wirtschaftstrakt stand in Vollbrand. Zumindest eine Person ist verletzt. Auch Tiere könnten zu Schaden gekommen sein.