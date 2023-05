Kanzler Kickl: ÖVP-Urgestein droht mit Austritt

An ein Szenario wie 1999/2000 im Zuge der erstens schwarz-blauen Regierungsbildung, als Jörg Haider Susanne Riess in die Regierung schickte, in Kärnten blieb und die Parteiobmannschaft abgab, glaubt Khol - damals ein Mitarchitekt der „Wende“ - diesmal nicht: „Kickl ist kein Landeshauptmann, und er hat nicht die intellektuelle Gabe Haiders.“