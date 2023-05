ÖVP/FPÖ: Die Schwarzen werden immer blauer

Mattle sieht SPÖ als Turbo für die FPÖ

Tirols Anton Mattle sieht die SPÖ durch ihr Agieren nach den Wahlen in NÖ (lieber „Hände abhacken“, als von Standpunkten abrücken) und Salzburg als Turbo für die FPÖ. Mattle regiert mit der SPÖ. Die ist in Tirol brav. Blaue kämen ihm generell nicht in den Sinn. „Tonalität und Inhalte - das geht sich für uns nicht aus.“ Ratschläge will er nicht erteilen. Man müsse von Land zu Land Mehrheiten verschieden andenken.