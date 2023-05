FPÖ-Landeschef liebäugelt mit Schwarz-Blau im Bund

Die Volkspartei bereue offenbar zum Großteil „Handlungen der Vergangenheit“, was angesichts der derzeitigen Zusammenarbeit mit den Grünen auch nur „allzu verständlich“ sei. Natürlich gebe es noch immer schwarze „Ausnahmen, die die Zeichen der Zeit nicht erkannt haben, wie etwa Tirols Landeshauptmann Anton Mattle“, spielte Abwerzger auf die Absage an eine Koalition mit den Blauen im Zuge der Landtagswahl im vergangenen Jahr an.