„Leider, leider“ mit der FPÖ

Für die Schwarzen sind diese Beziehungen in der Außendarstellung Zwangsehen. Erzwungen von den Roten. Denn mit denen hat man in Niederösterreich verhandelt, in Salzburg geredet, Angebote gemacht. Doch „leider, leider“ war mit den SPÖ-Vertretern kein Staat zu machen. So sei die ÖVP laut dieser Erzählung in die Arme der FPÖ getrieben worden.