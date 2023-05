Beim „Tamischwirt“ weht nun ein frischer Wind

Fesch, keck, lustig, fleißig und voller Energie: Das ist Anna-Carina Supantschitsch. Die Völkermarkterin ist die blutjunge, neue Chefin beim Traditionsgasthaus „Tamischwirt“, direkt an der Packer Straße in Greuth. „Einst war hier ein uriges Bauernhaus. Die Leute haben sich damals selbst bedient. Weil es so ,tamisch’ zugegangen ist, wurde der ,Tamischwirt’ daraus“, so die Unternehmerin.