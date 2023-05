Nur in einem Land hat der Van noch Bedeutung

Sogar Trendsetter Renault gibt auf

In Europa erreichte der Van-Boom 2006 seinen Höhepunkt mit 2,3 Millionen Einheiten. Trendsetter war 1984 der Renault Espace, der das Segment in Europa begründete. In der Folge kamen weitere Modelle, bis der Marktanteil der Fahrzeugklasse knapp 20 Jahre später auf 15 Prozent gewachsen war. So schnell wie der Aufstieg erfolgte, lief der Fall: 2013 lag der Marktanteil noch bei 10 Prozent, 2018 bei 5 Prozent und zuletzt bei nur noch 2 Prozent.