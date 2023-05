Van der Bellen vor Krönung: „Ich schätze Charles“

Van der Bellen reiste am Donnerstag gemeinsam mit seiner Frau Doris Schmidauer nach London, wo er unter anderem am Freitagabend an einem Empfang im Buckingham-Palast teilnehmen wird. Im Rahmen seines Aufenthaltes in der britischen Hauptstadt will sich der Bundespräsident auch über das Leben der Auslandsösterreicher im Land nach dem Brexit informieren.