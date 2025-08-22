Mann in Deutschland auf offener Straße erschossen

Der 40-jährige Schütze konnte mit seinem Auto flüchten. In welchem Verhältnis er zu den Schussopfern steht, ist derzeit noch Gegenstand von Ermittlungen. Die Polizei gab in einer Pressemitteilung bekannt, dass am Tatort eine Frau vorläufig festgenommen wurde. Was die Verdächtige mit der Bluttat zu tun hat, ist jedoch ebenfalls noch unklar.