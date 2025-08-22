Täter ist flüchtig
Mann in Deutschland auf offener Straße erschossen
Wilde Szenen in einer sonst idyllischen Wohngegend im deutschen Bundesland Nordrhein-Westfalen: Ein Schütze schoss am Freitagnachmittag auf zwei Männer, eines der Opfer stirbt noch am Tatort. Der Täter ist noch immer flüchtig.
Auf offener Straße hatte der Angreifer in Menden auf zwei Männer geschossen. Ein Zeuge schlug Alarm, dass ein stark blutendes Opfer um sein Leben rang – die Polizei rückte mit Großaufgebot an. Trotz Reanimationsversuchen verstarb der Mann jedoch noch am Tatort.
Begleiter schwer verletzt in Spital geflogen
Einem Begleiter des Verstorbenen wurde in Brust und Arb geschossen. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen – es soll nach Angaben der „Bild“ sich um einen Dachdecker aus der Türkei handeln.
Der 40-jährige Schütze konnte mit seinem Auto flüchten. In welchem Verhältnis er zu den Schussopfern steht, ist derzeit noch Gegenstand von Ermittlungen. Die Polizei gab in einer Pressemitteilung bekannt, dass am Tatort eine Frau vorläufig festgenommen wurde. Was die Verdächtige mit der Bluttat zu tun hat, ist jedoch ebenfalls noch unklar.
Bei dem mutmaßlichen Täter soll es sich um einen Mann aus Menden handeln. Die Polizei hat eine Mordkommission eingerichtet.
