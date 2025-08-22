Dieser Suff-Schläger kam mit blauem Auge davon

Ein blöder Spruch reichte aus und schon lieferten sich zwei Sturzbetrunkene in einem Feldkircher Lokal eine wilde Schlägerei. Am Freitag folgte das Nachspiel am Landesgericht Feldkirch (Vorarlberg).
Es ist der Abend des 17. Jänner, als sich in der Bar der 52-jährige Handwerker aus Vorarlberg und ein Deutscher in die Haare kriegen. Auslöser ist eine dumme Bemerkung des betrunkenen Deutschen gegenüber dem ebenfalls stark alkoholisierten Angeklagten und dessen Gspusi.
„F***** du sie jetzt oder ich?“, ruft der Störenfried über den Tisch. Worauf dem 1,68 Meter großen „Romeo“ die Sicherungen durchbrennen – eine wilde Prügelei zwischen den beiden Männern ist die Folge, mit schmerzhaften Konsequenzen: Während der Vorarlberger durch einen Faustschlag des körperlich deutlich überlegenen Deutschen eine aufgeplatzte Lippe kassiert, erleidet der Kontrahent eine kleine Schnittwunde im Gesicht. Wie genau er die Verletzung dem 1,85-Meter-Mann zugefügt hat, weiß der Angeklagte nicht mehr, er vermutet allerdings den Einsatz eines zerbrochenen Weinglases.
„B‘soffene Gschicht“ mit Happy End
Da der 52-Jährige unbescholten ist, sich bereits mehrfach beim Kontrahenten aus Deutschland entschuldigt und ihm sofort 2000 Euro an Schmerzensgeld bezahlt hat, steht aus Sicht von Richterin Silke Wurzinger einer Diversion nichts im Wege. Was dem Handwerker einen Eintrag im Strafregister erspart.
Wegen versuchter schwerer Körperverletzung muss er nun lediglich ein Bußgeld in Höhe von 3000 Euro bezahlen. Ein Beschluss, den der Delinquent mit Erleichterung annimmt. Eigenen Angaben zufolge trinkt der Mann seit dem Vorfall keinen Alkohol mehr. Ein Alkotest kurz nach der Tat hatte bei ihm damals zwei Promille, beim Kontrahenten sogar 2,8 Promille ergeben.
