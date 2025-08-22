Dieser Suff-Schläger kam mit blauem Auge davon

„F***** du sie jetzt oder ich?“, ruft der Störenfried über den Tisch. Worauf dem 1,68 Meter großen „Romeo“ die Sicherungen durchbrennen – eine wilde Prügelei zwischen den beiden Männern ist die Folge, mit schmerzhaften Konsequenzen: Während der Vorarlberger durch einen Faustschlag des körperlich deutlich überlegenen Deutschen eine aufgeplatzte Lippe kassiert, erleidet der Kontrahent eine kleine Schnittwunde im Gesicht. Wie genau er die Verletzung dem 1,85-Meter-Mann zugefügt hat, weiß der Angeklagte nicht mehr, er vermutet allerdings den Einsatz eines zerbrochenen Weinglases.