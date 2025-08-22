Transfer-Zoff! Newcastle-Coach droht Torjäger Isak

„Ich habe keinen Zweifel daran, wie die Spieler darüber denken. Sie werden genauso empfinden wie ich. Alex ist ein fantastischer Spieler, ein guter Mensch, ein guter Charakter und ein guter Kerl“, betonte Howe. „Ich möchte ihn zu 100 Prozent wieder zurück im Newcastle-Trikot sehen.“ Isak fehlte dem Liga-Fünften der Vorsaison beim Auftakt bei Aston Villa (0:0), zuletzt trainierte er auch nicht mit der Mannschaft. Es gebe aber keine Probleme, betonte Howe. „Wenn wir uns begegnen, sprechen wir miteinander. Aber ich habe ihn diese Woche nicht gesehen, da er später trainiert und vom Team getrennt ist.“