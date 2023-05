Deshalb lässt man manche Klimakleber picken

Einer darf picken bleiben, der andere nicht

Wie etwa vor wenigen Tagen auf der Friedensbrücke und der Aspernbrücke. Während sich der Verkehr um die Aspernbrücke relativ problemlos umleiten ließ, konnten die Demonstranten picken gelassen werden. Erst nach einer Stunde musste man einschreiten. Anders auf der Friedensbrücke, wo Verkehrsumleitungen nicht möglich gewesen seien. Das sei auch der Grund, warum man an manchen Örtlichkeiten die Klimakleber innerhalb von 20 Minuten entfernen müsse, an anderen wiederum nicht. Die extra geschulten Uniformierten seien auch in relativ friedlichem Einvernehmen mit den Demonstranten, so die beiden Top-Beamten.