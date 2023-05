Aktivisten sorgten für Stauchaos beim Naschmarkt

Es ist bereits der vierte Tag der Störaktionen, die von den Klimaaktivisten der Letzten Generation in Wien verkündet wurden: Auf dem Weg in die Arbeit und in die Schule dauerte es diesmal im Bereich des Naschmarkts etwas länger. Die Polizei war im Einsatz. Die Versammlung wurde so rasch wie möglich aufgelöst. Blockiert wurden die Westeinfahrt und die Wienzeile.