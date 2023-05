„Maiwelle“ in Wien: Aktivisten kleben vor Urania

Wie bereits von Aktivisten und Aktivistinnen der Letzten Generation angekündigt, kommt es auch am Mittwoch zu Störaktionen im Wiener Frühverkehr. Wo die Proteste allerdings genau stattfinden, darauf können viele Berufstätige in den Morgenstunden nur warten und für den Weg in die Arbeit genügend Zeit einrechnen. Diesmal platzierten sich die Klimakleber um 8 Uhr im Bereich der Urania und entlang des Donaukanals.