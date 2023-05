Erneuter Flirt mit Kassenschlager

Bis zum ersten Aufschlag bei den Salzburg Open (9. bis 16. Juli) dauert es noch. Das Teilnehmerfeld nimmt erst in den kommenden Wochen Formen an. Dafür befinden sich die Turnier-Macher in Verhandlungen mit Österreichs Tennis-Star Dominic Thiem. Der 29-Jährige spielte bereits im vergangenen Jahr in der Mozartstadt, sorgte an seinen Matchtagen für einen ausverkauften Center Court am Gelände des STC im Volksgarten. „Gegen Ende Mai dürfte es Klarheit geben“, sagte Gerald Mandl der „Krone“. Dass der US-Open-Sieger 2020 wieder stärker wird, stimmt den 52-Jährigen positiv. „Umso besser er spielt, desto besser ist es auch für uns.“