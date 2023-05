FPÖ in Regierung: Die Köpfe hinter Marlene Svazek

Was durch einen geschickten Poker von Landeshauptmann Wilfried Haslauer vorgelegt wurde, wird Realität. Die ÖVP geht in Salzburg in Koalitionsverhandlungen mit der FPÖ und ihrer Chefin Marlene Svazek (siehe Video oben). Hinter ihr arbeitet ein strammer Apparat von alten und jungen Polit-Profis, einige können jetzt sogar Landesräte werden. Wir zeigen, wer hinter Svazek steht und warum ein Hauptprotagonist den Spitznamen „Schoebbels“ verpasst bekam.