ÖVP geht mit FPÖ in Koalitionsverhandlungen

Dankl (KPÖ Plus): „ÖVP wäre Fall für Konsumentenschutz“

„Vor der Wahl hat die FPÖ vollmundig angekündigt, nicht mit Haslauers ÖVP zu koalieren. Haslauer wiederum hat mit Blick auf die FPÖ von einer Stimmung wie in den 1920ern gesprochen und gesagt, er will nicht, dass ,die Niedertracht, Gemeinheit, der Hass und die Boshaftigkeit‘ das politische Klima bestimmen. Nach der Wahl ist plötzlich alles anders“, reagiert Kay-Michael Dankl von der KPÖ-Plus, der am Wahltag ein Rekordergebnis einfahren konnte, auf die schwarz-blauen Avancen. Die ÖVP wäre im Wirtschaftsleben ein Fall für den Konsumentenschutz. In diesem Fall sei es eine schlichte Verhöhnung der Wähler. „Das ist schade, weil die ÖVP damit der Glaubwürdigkeit der Demokratie als Ganzes schadet“, so Salzburgs Chef-Kommunist. „Ehrlicherweise könnten ÖVP und FPÖ gleich fusionieren, weil viel Bürgerliches ist in der ÖVP nicht mehr erkennbar“, resümierte Dankl.