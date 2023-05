Referee bedroht: „Sperren wegen dir Straßen“

Weil er sich blitzschnell wegdrehen konnte, landete ein Faustschlag nicht in seinem Gesicht, sondern „nur“ am Oberkörper. Worauf der Unparteiische die Partie abbrach und beim Abgang Polizeischutz benötigte. Doch als ob die Vorfälle bei dem Reservespiel der 1. Klasse Mittewest nicht gereicht hätten, gab´s noch eine wahnwitzige Drohung gegen Fejziu S. Die lautete: „Wir sperren wegen dir in Wels alle Straßen, um dich zur Rechenschaft zu ziehen.“