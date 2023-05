Ein Berliner Skifan knackt Rekord in Obertauern

Seit Montag am Nachmittag stehen die Skilifte in Obertauern still. Mit dem Ende der Wintersaison kehrt am Tauern Ruhe ein. Eine der letzten Gondeln vom Berg ins Tal hat am Montag Jan Mihm genommen. Der Berliner hat den gesamten Winter in Obertauern verbracht. Sein einziges Ziel: Skifahren! Und das möglichst an jedem Tag der Saison, egal welches Wetter.