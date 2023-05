Land Tirol forciert weiter Photovoltaik-Ausbau

Erleichterungen geplant

Möglich machen soll diese Erleichterung in der Tiroler Bauordnung und im Raumordnungsgesetz, die im Juli vorgelegt und am 1. September in Kraft treten soll. Gebäudenähe PV-Anlagen, also Anlagen auf Dach- oder Wandflächen, die in einem maximalen Abstand von 30 Zentimetern zur Dachhaut oder auf Flachdächern mit einer maximalen Neigung von 15 Grad errichtet werden, sind künftig bis zu 100 Quadratmeter weder anzeige- noch bewilligungspflichtig. Bislang waren es 20 Quadratmeter. Ab 100 Quadratmetern braucht es für gebäudeanliegende PV-Anlagen auch nur eine Bauanzeige, aber keine Baugenehmigung. Frei stehende PV-Anlagen bis 100 Quadratmeter können im Freiland zudem ohne Widmung errichtet werden.