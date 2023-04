17-Jähriger verletzt Polizist und Kontrahent

Zwei Männer waren am Sonntag in der Draustadt gegen 3.40 Uhr in Streit geraten, wobei ein 17-jähriger Kroate einem 34-jährigen Villacher mit einem Faustschlag ins Gesicht schwere Verletzungen zufügte. Der 34-Jährige musste mit der Rettung ins LKH Villach gebracht werden.