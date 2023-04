Pkw räumte Mofafahrer ab - Jugendlicher verletzt

Der Zwischenfall ereignete sich am Samstag gegen 17.25 Uhr auf dem Eichenweg in Imst. Ein 25-jähriger Einheimischer war mit seinem Pkw in Richtung Schwimmbad unterwegs. Zur selben Zeit kam auch ein 16-jähriger Einheimischer mit seinem Mofa an eine Kreuzung. Dort kollidierten die beiden.