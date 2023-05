SPÖ-Ortschefs erhöhen Druck für schwarz-blau-rot

Rund 60 bis 70 Genossen besuchten die Wahlveranstaltung von Hans Peter Doskozil, bei der er sich im Rennen um den Bundesparteivorsitz der SPÖ in der Mozartstadt präsentierte. Konkurrent Andreas Babler tat dies an den beiden Tagen zuvor. Die derzeitige Parteichefin und ebenfalls Kandidatin Pamela Rendi-Wagner war hingegen noch in Salzburg.