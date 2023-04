Warum standen im Sommer die Atommeiler still?

In Frankreich stand im vergangenen Sommer die Hälfte der Atomkraftwerke still. Hauptgrund waren angeblich notwendige Reparaturen. Eine Ausrede? Autor und Naturwissenschafter Christian Mähr will den französischen Erklärungen nicht so recht Glauben schenken - und schielt stattdessen in Richtung Wasserversorgung.