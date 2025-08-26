Elfmeter trainieren zu lassen schadet doch nur!

Erreicht ASKÖ Oedt am Mittwoch gegen die WSG Tirol ein Elfmeterschießen, dann ist dem Regionalligasiebenten gegen die in der Bundesligasaison nach drei Runden noch unbesiegten Wattener schon Beachtliches gelungen. „Sie sind eine harte Nuss, sind defensiv kompakt und haben mit Ball gute spielerische Lösungen. Im Umschaltspiel könnten wir aber Chancen haben, weil der ein oder andere nicht so schnell ist. Wir wollen uns gut präsentieren, können mutig reingehen“, sagt Oedt-Coach Hans Kleer.