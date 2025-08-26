Elfmeter trainieren zu lassen schadet doch nur!

Sie sind das Salz in der Cup-Suppe, der absolute Gipfel des Nervenkitzels: Elfmeterschießen! Das viele Trainer vor Pokal-Duellen nochmal extra trainieren lassen. Nicht so Hans Kleer! Laut dem Oedt-Coach, der mit dem Regionalliga-Siebenten Bundesligist WSG Tirol fordert, schadet das höchstens.
Erreicht ASKÖ Oedt am Mittwoch gegen die WSG Tirol ein Elfmeterschießen, dann ist dem Regionalligasiebenten gegen die in der Bundesligasaison nach drei Runden noch unbesiegten Wattener schon Beachtliches gelungen. „Sie sind eine harte Nuss, sind defensiv kompakt und haben mit Ball gute spielerische Lösungen. Im Umschaltspiel könnten wir aber Chancen haben, weil der ein oder andere nicht so schnell ist. Wir wollen uns gut präsentieren, können mutig reingehen“, sagt Oedt-Coach Hans Kleer.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.