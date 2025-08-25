Der Druck steigt: Jetzt wird wieder Most gepresst!

Im Ländle hat die Mosterei bekanntlich eine lange Tradition. Zwar sind die großen Streuobstwiesen, die über Jahrhunderte insbesondere im Rheintal und im Walgau das Landschaftsbild prägten, zu einem großen Teil leider dem Flächenfraß und einer immer mehr auf Effizienz getrimmten Landwirtschaft zum Opfer gefallen, Relikte haben sich aber bis heute erhalten. Dazu kommen noch jene Bäume, die in privaten Gärten stehen – und das sind sehr viele. In den kommenden Wochen steht wieder die Zeit der Ernte an. Die frühen Klaräpfel sind bereits abgeerntet, dieser Tage werden die ersten Birnensorten reif. Nach dem üppigen Obstjahr 2024 präsentiert sich die Lage im Ländle heuer deutlich diverser, manche Bäume sind voll behangen, an anderen wiederum baumeln nur ein paar traurige Früchte. Immerhin hat das trockene Frühjahr Pilzkrankheiten weitestgehend ausgebremst, dafür sorgen der tückische Feuerbrand und Schadinsekten lokal für teils großes Kopfzerbrechen. Unterm Strich darf man aber dennoch eine qualitativ wie quantitativ gute Streuobsternte erwarten.