Neue Torwartregel wird Egger Talent zum Verhängnis

Der erste Saisonsieg schien für den FC Egg im FAN.at Spiel der Woche gegen den FC Nenzing schon in trockenen Tüchern zu sein. Die Bregenzerwälder führten in der Nachspielzeit 2:1. Dann aber ließ sich der Goalie Lorenz Sutterlüty bei einem Auswurf lange Zeit. Zu lange!
Schiedsrichter Elvedin Crnkic entschied – gemäß der seit Saisonbeginn geltenden Regeln – auf Eckball für die Gäste aus dem Walgau. Die prompt in den letzten Sekunden des Spiels durch Demir Serdar die Chance auf den 2:2-Ausgleich nutzten und deshalb einen Punkt mit auf die Heimreise nach Nenzing nahmen.
„Ärgerlich“, umschrieb Eggs sportlicher Leiter Lukas Lang den Gegentreffer. Zumal der Schiedsrichter den Egger Keeper schon in der Pause darauf aufmerksam machte, dass dieser den Ball des Öfteren zu lang in den Händen gehalten hat. „Das war unnötig, das hätte mir nicht passierten dürfen“, meinte der junge Goalie.
Der 20-Jährige gilt als eines der großen Torhütertalente in Vorarlberg. Für seinen FC Egg hat er schon 51 Spiele bestritten, nachdem er die Klubikone Fabian Fetz – nach dessen Rücktritt – im Tor beerbte. Schon vor zwei Jahren erzählte Lang, dass einige andere Klubs hinter dem Torwart her sind. Bislang blieb der gebürtige Egger aber seinem Stammverein treu. Und trug im Vorjahr maßgeblich dazu bei, dass die Wälder bis zur letzten Runde um den Meistertitel in der Eliteliga mitkämpfen konnten.
