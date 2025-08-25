Neue Torwartregel wird Egger Talent zum Verhängnis

Der 20-Jährige gilt als eines der großen Torhütertalente in Vorarlberg. Für seinen FC Egg hat er schon 51 Spiele bestritten, nachdem er die Klubikone Fabian Fetz – nach dessen Rücktritt – im Tor beerbte. Schon vor zwei Jahren erzählte Lang, dass einige andere Klubs hinter dem Torwart her sind. Bislang blieb der gebürtige Egger aber seinem Stammverein treu. Und trug im Vorjahr maßgeblich dazu bei, dass die Wälder bis zur letzten Runde um den Meistertitel in der Eliteliga mitkämpfen konnten.