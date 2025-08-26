Vergleichbare und doch verschiedene Liederabende

So viel Ähnlichkeit und doch sehr verschieden! So erlebte man die beiden Liederabende des ersten Schubertiade-Wochenendes in Schwarzenberg. Ähnlich war bei André Schuen und Konstantin Krimmel das Stimmfach Bariton und die Tatsache, dass beide zwar Deutsch von Kind auf sprechen, jedoch auch andere kulturelle Einflüsse vorhanden sind. Ähnlich war auch, dass sie mit Daniel Heide beziehungsweise Ammiel Bushakevitz jeweils einen fulminant guten Klavierpartner an ihrer Seite hatten. Sehr verschieden hingegen zeigten sich die Programmwahl und eine Tatsache, die die Beschäftigung mit dem Gesang so spannend macht – nämlich dass selbst bei gleichem Fach jede Stimme ihre individuelle Ausdruckswelt hat. Es ist einer der großen Reize der Schubertiade, dies so zeitnah studieren zu können.