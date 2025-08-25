Drei weitere Gebiete im Ländle hätten Potenzial

Erste Gespräche mit Vertretern der Kommunen

Die ersten Gespräche mit Vertretern der Gemeinden beziehungsweise Städten sind nach Angaben des Vorarlberger Energieversorgers bereits erfolgt – schließlich kann ein solches Projekt nur in Angriff genommen werden, wenn es seitens der Standort-Kommune und der jeweiligen Grundstückseigentümer grünes Licht gibt. In weiterer Folge soll nun auch mit den Eigentümern gesprochen werden. „Das Einvernehmen mit den Kommunen und den Grundstückseigentümern ist für uns von zentraler Bedeutung. Als regional verwurzeltes Unternehmen sind wir ein Partner vor Ort und auf Augenhöhe“, betont Gerd Wegeler, Vorstandsmitglied der Illwerke-VKW.