Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Windkraft:

Drei weitere Gebiete im Ländle hätten Potenzial

Vorarlberg
25.08.2025 16:55
Geeignete Standorte für eine Windkraftanlage gibt es in Vorarlberg nicht allzu viele.
Geeignete Standorte für eine Windkraftanlage gibt es in Vorarlberg nicht allzu viele.(Bild: APA/HARALD SCHNEIDER)

Neben der Alpe Rauz kämen nach ersten Untersuchungen durch die Experten der Illwerke-VKW auch Windkraft-Anlagen am Bödele (Dornbirn und Schwarzenberg), in Schuttannen (Hohenems) und am Klaratsberg (Egg) infrage.

0 Kommentare

Einen geeigneten Standort für eine Windkraftanlage zu finden, ist gar nicht so einfach. Neben dem Windpotenzial spielen auch Geländeformen, der Abstand zu Gebäuden, Infrastruktur, Naturschutzanliegen sowie die Zugänglichkeit eine entscheidende Rolle. All diese Aspekte haben die Zuständigen der Illwerke-VKW auf der Suche nach einem geeigneten Standort in Vorarlberg berücksichtigt und wollen nun drei Gebiete genauer unter die Lupe nehmen. In enger Abstimmung mit den jeweiligen Gemeinden könnten demnach am Bödele (Dornbirn und Schwarzenberg), in Schuttanen (Hohenems) und am Klaratsberg (Egg) tiefergehende Untersuchungen erfolgen.

Erste Gespräche mit Vertretern der Kommunen
Die ersten Gespräche mit Vertretern der Gemeinden beziehungsweise Städten sind nach Angaben des Vorarlberger Energieversorgers bereits erfolgt – schließlich kann ein solches Projekt nur in Angriff genommen werden, wenn es seitens der Standort-Kommune und der jeweiligen Grundstückseigentümer grünes Licht gibt. In weiterer Folge soll nun auch mit den Eigentümern gesprochen werden. „Das Einvernehmen mit den Kommunen und den Grundstückseigentümern ist für uns von zentraler Bedeutung. Als regional verwurzeltes Unternehmen sind wir ein Partner vor Ort und auf Augenhöhe“, betont Gerd Wegeler, Vorstandsmitglied der Illwerke-VKW.

In den identifizierten Potenzialgebieten sollen in einem nächsten Schritt technische Analysen zeigen, ob die vielversprechenden Ergebnisse aus den Voruntersuchungen auch halten. Nach einer sogenannten „Lidar-Windmessung“ sollen analog zum Projektgebiet auf der Alpe Rauz Windmessmasten errichtet werden. Mittels sensibler Messgeräte kann so die Windgeschwindigkeit in verschiedenen Höhen eruiert werden. Aus diesen Winddaten wird anschließend das nutzbare Windaufkommen abgeleitet.

Die Detailmessungen werden rund ein Jahr dauern, damit die Windstärke zu allen Jahreszeiten abgebildet werden kann. Erst dann ist eine finale Bewertung möglich. Sollten alle Kriterien für ein konkretes Projekt erfüllt sein, wären die nächsten Schritte die Detailplanung und die Durchführung eines Behördenverfahrens.

Porträt von Vorarlberg-Krone
Vorarlberg-Krone
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Vorarlberg Wetter
Bregenz
10° / 21°
Symbol heiter
Bludenz
11° / 25°
Symbol heiter
Dornbirn
11° / 24°
Symbol heiter
Feldkirch
10° / 24°
Symbol heiter

krone.tv

Deutschlands Vizekanzler Lars Klingbeil auf einem Parteitag der SPD
Unterstützt Verbot
Deutscher Vizekanzler: „AfD will anderes Land“
In Kärnten haben Ärztinnen und Ärzte am Montag gestreikt (Bild). Nun warnt die Ärztekammer, dass ...
Auf ganz Österreich
Kammer warnt: Ärztestreiks könnten sich ausweiten
In Bayern ist am Wochenende ein früherer Amokläufer bei einem Ausgang geflohen.
„Keine Gefahr mehr“
Polizei sucht nicht groß nach Amokläufer
In Baden-Württemberg ist ein eigentlich harmloser Maturastreich gehörig schiefgegangen.
Farbe nicht abwaschbar
Maturastreich missglückt: Hohe Strafe für Schüler
Flüchtlingskrise
Vom Willkommensklatschen zur großen Ernüchterung
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Tirol
Unglaublich: Vater verschwieg Sohn in Bergnot
140.220 mal gelesen
Vom Heli aus konnten die beiden Verstiegenen in der Nacht ausgemacht werden (kleines Bild).
Adabei Österreich
Wie geht‘s Robert Kratky nach dem Ö3-Aus wirklich?
97.496 mal gelesen
Krone Plus Logo
Dieses Foto entstand Anfang Juni 2025 bei einer Reise nach Budapest mit Freunden. „Ich war nie ...
Ausland
Unfall auf Friedhofsparkplatz: Zwillinge tot
95.825 mal gelesen
Ein Auto fuhr auf einem Friedhofsparkplatz in Krefeld in eine Gruppe von Menschen. Ein ...
Innenpolitik
Stabil im Parterre: Zum Zustand der Babler-SPÖ
1349 mal kommentiert
Parteichef Babler fühlt sich wohl in seinem Amt als Vizekanzler und Kulturminister.
Kolumnen
Die süße Phase dieser Koalition ist zu Ende
1125 mal kommentiert
Will Supermarktketten verklagen: Korinna Schumann (SPÖ)
Innenpolitik
Geheime Absprachen: Strafe für Kickls „General“
1067 mal kommentiert
Generalsekretär Goldgruber mit seinem Innenminister Kickl im Jahr 2018 – jetzt wurde Goldgruber ...
Mehr Vorarlberg
Windkraft:
Drei weitere Gebiete im Ländle hätten Potenzial
Sicher zur Penne
Auch der Schulweg ist reine Übungssache
Großeinsatz
Suche nach vermisstem Schwimmer in Rankweil
Heim muss zahlen
Brüderpaar quälte im Ferienlager Zimmerkameraden
Lkw gegen Pkw
Drei Leichtverletzte nach Auffahrunfall auf A14
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf