Wörthersee-Tourismus

Polen sind mittlerweile kaufkräftiger als Deutsche

Kärnten
26.08.2025 18:00
Im Sommer kommen viele Gäste aus Deutschland, der Schweiz, Polen und Tschechien, aber auch den ...
Im Sommer kommen viele Gäste aus Deutschland, der Schweiz, Polen und Tschechien, aber auch den anderen Bundesländern zum Wörthersee und ins Rosental.

Ein durchwachsener Juli in Kärnten schlägt sich auch in den Nächtigungszahlen der Tourismusregion Wörthersee – Rosental nieder. Auf der Suche nach neuen Gästen liegt der Fokus neben dem DACH-Raum auch im Osten Europas – mit einem erstaunlichen Effekt.

Für die deutsche Prominenz und High Society war der Wörthersee in den 70er- und 80er-Jahren eine Pflichtdestination, besonders rund um das Formel-1-Rennen in Spielberg. So etablierte sich das Klischee des reichen Deutschen, der hier seinen Sommerurlaub verbringt. Doch der Wandel der Zeit macht auch vor dem Türkisblau des Wörthersees nicht halt.

Porträt von Felix Justich
Felix Justich
Kärnten

