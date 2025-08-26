Polen sind mittlerweile kaufkräftiger als Deutsche

LIVE: St. Pölten in Wels früh in Rückstand
ÖFB-Cup
Ein durchwachsener Juli in Kärnten schlägt sich auch in den Nächtigungszahlen der Tourismusregion Wörthersee – Rosental nieder. Auf der Suche nach neuen Gästen liegt der Fokus neben dem DACH-Raum auch im Osten Europas – mit einem erstaunlichen Effekt.
Für die deutsche Prominenz und High Society war der Wörthersee in den 70er- und 80er-Jahren eine Pflichtdestination, besonders rund um das Formel-1-Rennen in Spielberg. So etablierte sich das Klischee des reichen Deutschen, der hier seinen Sommerurlaub verbringt. Doch der Wandel der Zeit macht auch vor dem Türkisblau des Wörthersees nicht halt.
