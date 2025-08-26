„Es geht nicht um die Show für einen Mann“

Größter Skaterpark Oberösterreichs eröffnet
„Mehr als Sport“
Bauchtanz liegt im Trend, besonders „FatChanceBellyDance“: Da geht es um kraftvolle Weiblichkeit, hypnotische Bewegungen und ein Gefühl von Gemeinschaft. Die Tänzerinnen strahlen Selbstbewusstsein und Stärke aus, ihre Kostüme sind prächtig. Es geht aber nicht um Showtanz, sondern um echte Body Positivity.
Wer Bauchtanz nur mit orientalischen Kulturen verbindet, liegt völlig falsch. Es gibt ihn auch mit amerikanischen Wurzeln – das boomt gerade.
