„Es geht nicht um die Show für einen Mann“

Bauchtanz liegt im Trend, besonders „FatChanceBellyDance“: Da geht es um kraftvolle Weiblichkeit, hypnotische Bewegungen und ein Gefühl von Gemeinschaft. Die Tänzerinnen strahlen Selbstbewusstsein und Stärke aus, ihre Kostüme sind prächtig. Es geht aber nicht um Showtanz, sondern um echte Body Positivity.