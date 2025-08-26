Reifenpanne sorgte für Chaos im Frühverkehr

Ereignet hat sich der Vorfall gegen 7.30 Uhr auf dem Fahrstreifen in Richtung Bregenz. Glücklicherweise konnte der Lenker den Lieferwagen noch an einer Pannenbucht abstellen, vorsorglich wurde der Autobahntunnel aber dennoch in beide Richtungen gesperrt. Nach etwa einer halben Stunden war der Ersatzreifen montiert und der Lieferwagen wieder fahrtauglich.