Ambergtunnel gesperrt

Reifenpanne sorgte für Chaos im Frühverkehr

Vorarlberg
26.08.2025 13:34
Bei diesem Lieferwagen war ein Reifen geplatzt.
Bei diesem Lieferwagen war ein Reifen geplatzt.

Am Dienstagmorgen ist bei einem Lieferwagen mitten im Feldkircher Ambergtunnel ein Reifen geplatzt. Für rund eine halbe Stunde musste der Tunnel gesperrt werden, ein kilometerlanger Stau war die Folge. 

Ereignet hat sich der Vorfall gegen 7.30 Uhr auf dem Fahrstreifen in Richtung Bregenz. Glücklicherweise konnte der Lenker den Lieferwagen noch an einer Pannenbucht abstellen, vorsorglich wurde der Autobahntunnel aber dennoch in beide Richtungen gesperrt. Nach etwa einer halben Stunden war der Ersatzreifen montiert und der Lieferwagen wieder fahrtauglich.

Der Ambergtunnel war rund 30 Minuten gesperrt.
Der Ambergtunnel war rund 30 Minuten gesperrt.

In der Zwischenzeit hatte sich allerdings ein kilometerlanger Stau gebildet, der sich nur langsam wieder auflöste. Verletzt wurde niemand.

Vorarlberg
