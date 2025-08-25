Auch der Schulweg ist reine Übungssache

In knapp zwei Wochen startet in Vorarlberg das Schuljahr. Für rund 4300 Erstklässler beginnt ein ganz neues Kapitel ihres Lebens. Was dieses ebenfalls beinhalten sollte: den Weg zur Penne alleine zu bewältigen. Der Schulweg ist für viele Kinder ein erster Schritt in die Selbstständigkeit. Auch genießen sie bewusst die Zeit mit Freundinnen und Freunden – etwas zu trödeln ist ganz normal. Insofern ist es kontraproduktiv, wenn Eltern ihre Kinder jeden Tag zur Schule bringen. Was sie hingegen tun sollten: ihre Sprösslinge bereits im Vorfeld auf den Schulweg vorbereiten. „Natürlich muss der Schulweg mit den Kindern genau geübt und besprochen werden. Auch für ältere Kinder ist eine Wiederholung wichtig“, betont Mario Amann von Sicheres Vorarlberg.