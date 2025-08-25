Vorteilswelt
Erste Niederlage

Ex-Pioneers-Topscorer setzte den Schlusspunkt

Vorarlberg
25.08.2025 13:58
Ivan Korecky und Co. kassierten die erste Niederlage in der Vorbereitung.
Ivan Korecky und Co. kassierten die erste Niederlage in der Vorbereitung.(Bild: Pioneers Vorarlberg/Luka Kolanovic)

Nachdem die Pioneers Vorarlberg mit 2:1-Siegen gegen die Schweizer Klubs GCK Lions und Hockey Thurgau in die Pre-Season gestartet waren, setzte es nun bei ICE Hockey League-Konkurrent Innsbruck eine 2:4 (0:1, 2:1, 0:2)-Auswärtspleite.

Einen 0:2-Rückstand nach 26 Minuten konnten Julian Metzler (28.) und Marlon Tschofen (39.) – nach schöner Einzelleistung – im Mitteldrittel zwar egalisieren, am Ende jubelten aber die Haie. In Minute 50 brachte Devin Steffler die Tiroler erneut in Front, ehe Ex-Pioneers-Topscorer Steve Owre mit einem Empty-Net-Tor den 4:2-Endstand für sein neues Team besorgte.

Noch drei Testläufe vor Linz
Bevor die Liga am 12. September mit dem Auswärtsspiel bei den Black Wings in Linz startet, ist die Crew von Neo-Headcoach Johannes Nygård noch dreimal im Testeinsatz. Am Freitag geht es auswärts gegen den deutschen Zweitligisten Ravensburg Towerstars, ehe es tags darauf in Feldkirch die Revanche gegen die Innsbrucker Haie ansteht. Der finale Test erfolgt am Freitag, dem 5. September mit dem Heimtest gegen die Eispiraten Crimmitschau (DEL).

Vorarlberg
