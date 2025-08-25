Ex-Pioneers-Topscorer setzte den Schlusspunkt

Noch drei Testläufe vor Linz

Bevor die Liga am 12. September mit dem Auswärtsspiel bei den Black Wings in Linz startet, ist die Crew von Neo-Headcoach Johannes Nygård noch dreimal im Testeinsatz. Am Freitag geht es auswärts gegen den deutschen Zweitligisten Ravensburg Towerstars, ehe es tags darauf in Feldkirch die Revanche gegen die Innsbrucker Haie ansteht. Der finale Test erfolgt am Freitag, dem 5. September mit dem Heimtest gegen die Eispiraten Crimmitschau (DEL).