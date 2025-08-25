Pkw-Lenkerin (30) sitzt auf Bahngleisen fest

Glück im Unglück hatte eine 30-Jährige, die am Montag gegen 2.30 Uhr am Bahnübergang in Lustenau mit ihrem Pkw weder vor- noch zurückkam. In Zusammenarbeit mit den Kräften der ÖBB gelang es den Florianijüngern aus Lustenau und Wolfurt, das Fahrzeug zu bergen. Am Pkw und den Gleisen entstand leichter Schaden.