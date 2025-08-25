Pkw-Lenkerin (30) sitzt auf Bahngleisen fest

Glück im Unglück hatte eine 30-Jährige, die am Montag gegen 2.30 Uhr am Bahnübergang in Lustenau mit ihrem Pkw weder vor- noch zurückkam. In Zusammenarbeit mit den Kräften der ÖBB gelang es den Florianijüngern aus Lustenau und Wolfurt, das Fahrzeug zu bergen. Am Pkw und den Gleisen entstand leichter Schaden.
Nicht besonders aufmerksam war jene Pkw-Lenkerin unterwegs, die in den frühen Morgenstunden von der L203 kommend die Gleise in der Lustenauer Bahngasse queren wollte. Die Frau, deren Alkoholtest negativ ausfiel, geriet etwas zu früh auf die Gleisanlage. Das Fahrzeug blieb stecken. Die Versuche der Lenkerin, wieder auf die Straße zurückzufahren, scheiterten kläglich.
Hilfe der Florianijünger notwendig
Gemeinsam mit dem ÖBB-Einsatzleiter und der Feuerwehr der ÖBB gelang es den herbeigeeilten Feuerwehrleuten wenig später, das Fahrzeug wieder auf die Fahrbahn zurückzuheben. Es wurde niemand verletzt. Am Pkw entstand leichter Schaden am Unterboden, die Gleise der ÖBB wurden etwas zerkratzt.
