Indisches Mädchen-Trio meistert Bodensee-Querung

Aarya, Tamogna (beide 5) und Aashrita (6) haben es geschafft! Knapp vier Stunden benötigte das Trio für die fünf Kilometer lange Strecke zwischen Lindau (Deutschland) und Bregenz. Die kleinen Inderinnen sind die Jüngsten, die bisher an einer Bodensee-Querung teilgenommen haben.
Die Liebe zum Wasser und das Talent zum Schwimmen wurde den jungen Damen offenbar in die Wiege gelegt, denn Aaryas Mutter Krishna Dimple und auch Tamognas Vater Tulasi Chaytania sind beide begeisterte Freiwasserschwimmer. Den Bodensee kennt der Inder ganz gut – bereits 2022 absolvierte er gemeinsam mit einem Freund die Breitenquerung.
Ein Papa im Wasser, eine Mama im Begleitboot
Drei Jahre später sollte es der große Auftritt der drei Mädels werden. Vom Badestrand an der Greberschanze in Lindau machte sich das Trio am Sonntagmorgen Richtung Bregenz auf. Während Papa Tulasi Chaytani mitschwamm, hatten sich Krishna Dimple und Mounika Kiran (Aashritas Mutter) für den trockenen Platz im Begleitboot entschieden.
Ein Kilometer in nur 37 Minuten
Von dort verfolgten sie, wie die Kleinen den ersten Kilometer völlig problemlos in nur 37 Minuten schafften. Angenehme 22 Grad hatte es im Wasser – optimale Bedingungen. Dann allerdings kam der Wind und mit ihm auch die Wellen. Immer wieder wurden Schwimmer und Begleitboot ein wenig Richtung Lochauer Ufer abgetrieben – und gut einen Kilometer vor dem Ziel sah es so aus, als würde Aashrita den Anschluss verlieren.
Auf dem Begleitboot wollte die Kleine aber keinesfalls weiterfahren und so begab sich auch Krishna Dimple ins Wasser, um dem Mädchen im Fall der Fälle zur Seite zu stehen. Nötig war das aber nicht. Nach exakt 6,34 Kilometern – wegen des Windes und der Wellen mussten die Mädchen ein wenig weiter schwimmen – erreichte das Trio schließlich den Strand am Bregenzer Sporthafen. Eine bärenstarke Leistung, auf welche die Mäderl sichtlich stolz waren!
