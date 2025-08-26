Indisches Mädchen-Trio meistert Bodensee-Querung

Ein Kilometer in nur 37 Minuten

Von dort verfolgten sie, wie die Kleinen den ersten Kilometer völlig problemlos in nur 37 Minuten schafften. Angenehme 22 Grad hatte es im Wasser – optimale Bedingungen. Dann allerdings kam der Wind und mit ihm auch die Wellen. Immer wieder wurden Schwimmer und Begleitboot ein wenig Richtung Lochauer Ufer abgetrieben – und gut einen Kilometer vor dem Ziel sah es so aus, als würde Aashrita den Anschluss verlieren.